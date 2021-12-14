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Отец подозреваемого во взрыве в Серпухове попросил прощения у пострадавших

Анна Назайкина
14:49 14.12.2021
Ранее молодому человеку была назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
Отец подозреваемого во взрыве в Серпухове попросил прощения у пострадавших
© Фото: ТРК "Звезда"
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Отец выпускника православной гимназии, который подозревается во взрыве на территории монастыря в подмосковном Серпухове, в беседе с Life.ru принес свои извинения пострадавшим за преступление сына.

«Естественно, я сожалею о поступке. Не знаю, как вообще он на это пошел. И прошу прощения у всех, кто пострадал. Не знаю, как за его поступок...» - сказал он.

Кроме того, мужчина признался изданию, что очень тяжело переживает произошедшее, принимает лекарства и пытается прийти в себя после того, что случилось.

Накануне молодой человек проник на территорию женского монастыря, после чего произошло срабатывание самодельного взрывного устройства. СМИ сообщали, что бывший гимназист планировал нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало на входе.

По последним данным, в результате происшествия пострадали двенадцать человек. Подозреваемому в организации взрыва была назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, сообщили ранее в Следственном комитете.

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