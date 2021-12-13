Психолог оценил эмоциональное состояние подозреваемого во взрыве в Серпухове

Подозреваемый в организации взрыва на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, скорее всего, находился в состоянии жертвы. Такое предположение сделал заведующий отделом клинической психологии «Научного центра психического здоровья» Сергей Ениколопов.

«Фактически он все время подвергался наказанию, то есть он был в этот монастырь направлен в наказание в состоянии практически жертвы. Плюс к этому нельзя исключать депрессию, которая могла привести к так называемому расширенному суициду, когда сам человек уносит с собой много людей», - сказал он телеканалу «Звезда».

Ранее в СМИ появилась информация, что устроивший атаку болен раком и у него якобы удалена щитовидная железа. По словам психолога, это также может сказаться на эмоциональном состоянии.

«Диагностирование рака - это всегда сильный стрессовый элемент. Щитовидка проявляется в его эмоциональных реакциях, в его эмоциональной неустойчивости», - отметил он.

Взрыв на территории женского монастыря в Серпухове произошел утром 13 декабря. Его, по предварительным данным, устроил 18-летний выпускник этого учебного заведения. СМИ сообщали, что бывший гимназист планировал нападение во время утренней молитвы, но взрывное устройство сработало на входе.

В результате происшествия пострадали более десяти человек. Подозреваемому в организации взрыва была назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, сообщили в Следственном комитете. Следователи квалифицировали нападение молодого человека как покушение на убийство, также было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.