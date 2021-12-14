Хлебникова впервые после госпитализации рассказала о своем состоянии

Певица Марина Хлебникова вышла на связь впервые после госпитализации. Она поделилась голосовым сообщением на страничке в Instagram.

Артистка, которая в ноябре была госпитализирована после пожара в своей квартире на Ратной улице в Москве, поблагодарила поклонников за поддержку.

«Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный, так что все со мной будет хорошо», - сказала она.

Хлебникову 18 ноября доставили в ожоговое отделение НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского с ожогами 50% поверхности тела и 20% лица. Менее недели назад певицу перевели из реанимации в ожоговое отделение. Артистку сняли с аппарата ИВЛ, который на протяжении последнего времени поддерживал ее дыхание.