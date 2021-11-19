Скорая, носилки и запрет на выход: сосед раскрыл подробности пожара, в котором пострадала певица Хлебникова

Сосед Марины Хлебниковой, пострадавшей в результате возгорания в ее квартире, рассказал «Звезде» о том, как складывались отношения у артистки с проживающими по соседству людьми, а также раскрыл подробности случившегося инцидента.

«Мы с ней мало общались. Она нормальная, вежливая. Всегда с ней все нормально было», - коротко ответил мужчина, представившийся Валерием, на вопрос о том, какая Марина Хлебникова в жизни.

Валерий также сообщил, что в момент пожара он находился дома и видел, как к артистке прибыла скорая помощь. Его при этом удивило, что после того, как Хлебникову погрузили в автомобиль, он долго не отъезжал от дома.

«Мы пытались выйти. Пожарные сказали оставаться дома. Потом я видел с балкона, как приехала скорая, были носилки. Ее на носилках погрузили, но что меня удивило, после этого скорая минут 30 стояла и никуда не уезжала. Все что я знаю», - сообщил он.

Мужчина также опроверг слухи о том, что Хлебникова могла злоупотреблять алкоголем.

«Я ни разу пьяной ее не видел. Сколько ее встречал - не видел ее пьяной. Если она и пила, то, наверное, пила под одеялом. Я ее ни разу не видел пьяной», - твердо ответил Валерий на соответствующий вопрос.

Пожар в квартире на Ратной улице в Москве вспыхнул вечером 18 ноября. Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Спасатели эвакуировали пятерых человек, в том числе родителей и дочь певицы. Хлебникова сейчас находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии. Артистка подключена к аппарату ИВЛ.