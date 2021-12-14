Искусственный интеллект и малозаметность: что известно об ударном беспилотнике С-70 «Охотник»

Разработчики раскрыли некоторые уникальные возможности новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник». Первый летный образец показали на заводе в Новосибирске, а в Минобороны уже называют сроки заключения первого контракта.

Его еще не успели покрасить в фирменный серо-стальной цвет. На заснеженной площадке перед сборочным цехом Новосибирского авиазавода находится полноценный образец С-70 - самый мощный, самый быстрый и самый современный российский ударный беспилотник.

«Если говорить про класс этого самолета, то взлетный вес – более 20 тонн, то это уже возможности решать совершенно другие задачи, на других дальностях, с другим, более мощным вооружением, поэтому это самолет такого стратегического класса», - заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Охотник» на заводе подчеркнуто называют самолетом. И действительно, если бы не воздухозаборник там, где должна быть кабина летчика, его можно было бы принять за истребитель пятого поколения. На основе образца будут создавать уже серийные модели.

«Совершенно иной функционал, скрытый внутри. Это разработанное целевое оборудование, которое как раз и позволяет этот функционал обеспечивать», - рассказал главный конструктор С-70 «Охотник» Сергей Бибиков.

Главный конструктор осторожно подбирает слова, поскольку все характеристики этого беспилотника – строжайшая тайна. Впрочем, телеканалу «Звезда» удалось узнать, как создают первый российский реактивный БПЛА. Его делают из композитных материалов, из черных нитей высокомодульного углеродного волокна в буквальном смысле плетут корпус. На выходе получаются очень прочные детали. Вес летательного аппарата при таком способе изготовления меньше, а это значит, что на борт можно взять больше полезной нагрузки.

«В нем предусмотрена нагрузка до восьми тонн, то есть он может взять в свой бомболюк один из видов вооружения противокорабельных. Может взять противокорабельную ракету, например гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и обнаружив какую-то одиночную цель противника, применить по этой цели», - поделился военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Дальность действия «Охотника» достигает тысяч километров. Российская система эшелонированной обороны получит еще один важный инструмент для защиты страны от угроз даже на самых дальних рубежах. В С-70 упор сделали на незаметность, это видно и по тому, как выглядит беспилотник.

«Он выполнен в форме летающего крыла и плоского сопла, которые позволяют не делать такой струи, которая бывает как у самолетов, когда он поднимается, и по этому течению работают РЛС противника. Единственно, что это уменьшит скорость, но тем не менее она достаточно приличная, где-то до тысячи километров в час», - пояснил военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

С-70 – это интеллектуальная машина, практически робот. В пункте управления достаточно показать на цель, и искусственный интеллект беспилотника сделает все сам и вернет машину на аэродром. Даже если потеряет связь с оператором.

«Если мы его сравниваем с зарубежными турбореактивными БПЛА, которые используют в своих конструкциях турбореактивные двигатели, то те параметры которые может показать Охотник, им скорее всего будут недостижимы», - добавил Леонков.

Незаметно разведать, при необходимости подкрасться к цели, сбросить бомбы или выпустить ракеты, а пока противник ищет, кто мог нанести удар, - вернуться назад. Вот задача, для которой создан «Охотник».

Ближайшая задача наземных и летных испытаний – как можно быстрее подготовить «Охотник» к серийной поставке в войска. Как заявил сегодня замминистра обороны Алексей Криворучко, контракт будет заключен в течение полугода.

Материал подготовили Андрей Аркадьев, Михаил Долгих