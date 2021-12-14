Военный эксперт назвал особенности управления беспилотником «Охотник»

Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе со «Звездой» рассказал, каким образом будет осуществляться управление беспилотным летательным аппаратом С-70 «Охотник». По его словам, аппарату будут ставиться полетные задачи, которые БПЛА будет выполнять самостоятельно.

«Известен его функционал - это сопровождать истребители в качестве передового эшелона или верного ведомого. По управлению этим аппаратом известно, что ему можно дистанционно выдавать полетные задания, и он будет выполнять их самостоятельно. То есть летчик пилотируемого самолета не будет сам выполнять эволюции с какого-то пульта управления, находясь в кабине. Он будет ставить задачи, а аппарат “Охотник” будет их выполнять самостоятельно», - сказал он.

Ранее на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова состоялась выкатка первого летного образца российского БПЛА С-70 «Охотник». В мероприятии принял участие замминистра обороны Алексей Криворучко. С его слов, «Охотник» является высокоинтеллектуальной системой и способен решать широкий круг задач.

Плоское сопло двигателя «Охотника», а также конфигурация этого аппарата делают его малозаметным в радиолокационном плане. Обнаружить его будет достаточно сложно, отмечал в беседе со «Звездой» военный эксперт Алексей Леонков.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.