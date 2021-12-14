«Ударный, малозаметный, мощный»: в чем уникальность плоского сопла БПЛА «Охотник»

В понедельник, 14 декабря, на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова состоялась выкатка первого летного образца российского БПЛА С-70 «Охотник». В мероприятии принял участие замминистра обороны Алексей Криворучко. По его словам, «Охотник» является высокоинтеллектуальной системой и способен решать широкий круг задач.

Технологии, отработанные на опытных образцах, будут использованы при создании других перспективных авиационных комплексов - как пилотируемых, так и беспилотных, подчеркнул замминистра обороны.

Ранее директор ОКБ «Мотор» ПАО «ОДК-УМПО» Сергей Кузьмин в программе «Военная приемка» рассказал об уникальных свойствах реактивного плоского сопла, которым будет оснащен БПЛА С-70 «Охотник». Благодаря конструкторскому решению беспилотник получит меньшую заметность для ракет. Этого удалось добиться при помощи сокрытия большей части сопла под фюзеляжем.

Кроме того, когда «Охотник» с плоским соплом будет лететь в крейсерском, то есть самом экономичном режиме, основная сила потока будет сконцентрирована в одной области, что позволяет максимально эффективно использовать силу реактивной струи, а не распылять ее по сторонам.

Для дополнительной маскировки от ракет разработчики прикрыли горячие части холодными элементами. Само сопло изготавливают по аддитивной технологии, детали производятся на 3D-принтере, после чего собираются и тестируются на стенде с более чем 200 датчиками.