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«Ударный, малозаметный, мощный»: в чем уникальность плоского сопла БПЛА «Охотник»

Светлана Иванова
11:06 14.12.2021
Благодаря конструкторскому решению беспилотник получит меньшую заметность для ракет. Этого удалось добиться при помощи сокрытия большей части сопла под фюзеляжем БПЛА.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В понедельник, 14 декабря, на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова состоялась выкатка первого летного образца российского БПЛА С-70 «Охотник». В мероприятии принял участие замминистра обороны Алексей Криворучко. По его словам, «Охотник» является высокоинтеллектуальной системой и способен решать широкий круг задач.

Технологии, отработанные на опытных образцах, будут использованы при создании других перспективных авиационных комплексов - как пилотируемых, так и беспилотных, подчеркнул замминистра обороны.

Ранее директор ОКБ «Мотор» ПАО «ОДК-УМПО» Сергей Кузьмин в программе «Военная приемка» рассказал об уникальных свойствах реактивного плоского сопла, которым будет оснащен БПЛА С-70 «Охотник». Благодаря конструкторскому решению беспилотник получит меньшую заметность для ракет. Этого удалось добиться при помощи сокрытия большей части сопла под фюзеляжем.

Кроме того,  когда «Охотник» с плоским соплом будет лететь в крейсерском, то есть самом экономичном режиме, основная сила потока будет сконцентрирована в одной области, что позволяет максимально эффективно использовать силу реактивной струи, а не распылять ее по сторонам.

Для дополнительной маскировки от ракет разработчики прикрыли горячие части холодными элементами. Само сопло изготавливают по аддитивной технологии, детали производятся на 3D-принтере, после чего собираются и тестируются на стенде с более чем 200 датчиками. 

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