Армия Выкатка первого БПЛА «Охотник» с плоским реактивным соплом попала на видео Авиационный комплекс имеет сниженную радиолокационную заметность и получит новый наземный пункт управления. © Видео: Ростех © Фото: Ростех Читайте нас на: На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова состоялась выкатка первого летного образца российского БПЛА С-70 «Охотник». В мероприятии принял участие замминистра обороны Алексей Криворучко. С его слов, «Охотник» является высокоинтеллектуальной системой и способен решать широкий круг задач. «В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные (единичные) иностранные аналоги», - сказал Криворучко. Как отметил Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, главной особенность нового «Охотника» является плоское сопло двигателя. Благодаря этому снижена радиолокационная заметность машины. Работы в рамках программы «Охотник» ведутся в ОКБ Сухого с 2011 года. Первый полет экспериментальный образец БПЛА с традиционным соплом реактивного двигателя совершил в 2019 году. В том же году состоялся первый полет беспилотника в паре с истребителем Су-57. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика