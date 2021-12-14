Первую зарегистрированную в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» модифицировали под омикрон-штамм. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что должна быть вакцина, которая одновременно защищает от двух штаммов: «омикрона» и «дельты».

«Тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которую в настоящее время Институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время вакцина проходит первую стадию клинических испытаний», - отметил он в эфире телеканала «Россия-24».

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, омикрон-штамм коронавируса продолжит свое распространение, в связи с чем ожидается рост числа госпитализаций и смертей. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большинство россиян, которые заболели омикрон-штаммом коронавируса, были привиты или переболели. В Кремле призвали надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему из-за новой мутации.