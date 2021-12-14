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ВОЗ прогнозирует рост смертности из-за омикрон-штамма

Светлана Иванова
11:58 14.12.2021
Пока смертность из-за мутировавшего вируса трудно оценить, потому что у многих стран нет достаточно возможностей для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, сообщили в организации.
ВОЗ прогнозирует рост смертности из-за омикрон-штамма
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, омикрон-штамм коронавируса продолжит свое распространение, в связи с чем ожидается рост числа госпитализаций и смертей.

«По мере увеличения числа случаев... во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей», - сообщили в ВОЗ.

Там подчеркнули, что на данный момент у многих стран нет достаточно возможностей для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей. Поэтому, по мнению организации, пока смертность из-за омикрон-штамма трудно оценить, передает РИА Новости.

Более детальная информация должна появиться в течение ближайших недель, когда пройдет время между инфицированием и последствиями.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили о выявлении нового варианта коронавируса «омикрон» в 63 странах мира. По скорости распространения, по предварительной оценке, штамм может превзойти «дельту».

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