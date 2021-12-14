В Кремле призвали надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему из-за омикрон-штамма

Новый штамм коронавируса «омикрон» пока недостаточно изучен, но логистически Россия готова к возможным экстремальным нагрузкам на систему здравоохранения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как пояснил представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами, ученые по всему миру придерживаются диаметрально противоположных точек зрения, поэтому однозначного понимания ситуации пока нет.

«Предстоит поработать, чтобы понять, опасно это или не опасно, целебно или не целебно, убийственно или не убийственно. Безусловно, это новый штамм, это новая угроза», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что власти страны, проводя оценку мутировавшему COVID-19, исходят из того, что нужно надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему.

«Вы знаете, лучше всего надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Наверное, вот это должно быть нашим кредо. В плане готовности... у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения», - заверил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, благодаря предыдущим волнам коронавируса в России наработано много опыта.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили о выявлении нового варианта коронавируса «омикрон» в 63 странах мира. Эксперты считают, что по скорости распространения штамм может превзойти «дельту».