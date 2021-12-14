В Роспотребнадзоре назвали число заболевших омикрон-штаммом россиян после прививки

Большинство россиян, которые заболели омикрон-штаммом коронавируса, были привиты или переболели. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как она пояснила в ходе собрания РАН, речь идет об 11 из 16 граждан страны, которые были инфицированы мутировавшим вирусом.

«Из них вот эти 16 человек... среди них в основном иммунные люди, это люди, которые были вакцинированы - таких 11 человек, или перенесли заболевание - таких семь человек», - подчеркнула Попова.

Она добавила, что в Россию из ЮАР и Танзании вернулись 177 человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили о выявлении нового варианта коронавируса «омикрон» в 63 странах мира. Эксперты считают, что по скорости распространения штамм может превзойти «дельту». ВОЗ прогнозирует рост числа случаев смертности и госпитализаций из-за омикрон-штамма.