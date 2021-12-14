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Новый канцлер Австрии выразил надежду на скорый запуск «Северного потока - 2»

Роман Захаров
11:31 14.12.2021
Карл Нехаммер назвал «Северный поток - 2» важным проектом.
Новый канцлер Австрии выразил надежду на скорый запуск «Северного потока - 2»
© Фото: Газпром
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Австрийское правительство поддерживает проект «Северный поток - 2». Такое заявление сделал новый канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Я ожидаю, что "Северный поток - 2" скоро сможет быть запущен, как и планировалось», - подчеркнул он в беседе с корреспондентом Die Welt.

Политик при этом назвал «Северный поток - 2» важным проектом. Он также заявил, что необходимо, чтобы Евросоюз был обеспечен энергоресурсами из как можно большего числа источников и чтобы у стран объединения «имелись соответствующие трубопроводы» для этого.

Ранее сообщалось, что правительство Германии призвало Конгресс США отказаться от введения санкций против «Северного потока - 2». Перед этим глава правительства Баварии заявил, что российский газопровод мог бы стать надежной основой для стабильного поступления газа в ФРГ.

«Северный поток - 2» - российский газопровод, который тянется от побережья РФ через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство магистрали было завершено 10 сентября этого года. В середине октября компания Nord Stream 2 AG объявила о заполнении газом первой нитки газопровода и о продолжающихся пусконаладочных работах на второй.

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