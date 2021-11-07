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В Германии объяснили необходимость скорейшего запуска «Северного потока - 2»

Роман Захаров
07:55 07.11.2021
Глава правительства Баварии считает, что российский газопровод мог бы стать надежной основой для стабильного поступления газа в Германию.
В Германии объяснили необходимость скорейшего запуска «Северного потока - 2»
© Фото: Газпром
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Газопровод «Северный поток - 2» станет надежной основой для стабильного снабжения Германии газом. Такое заявление сделал премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

«Поэтому нам нужны газовые электростанции. "Северный поток - 2" был бы надежной основой для стабильного поступления газа в Германию», - приводит его слова газета WAZ.

При этом глава регионального правительства напомнил, что сейчас ФРГ отказывается от угольной и атомной энергетики из-за чего увеличиваются цены на электричество и наблюдается нехватка ресурсов. Также он высказал мнение, что в вопросе обеспечения энергией нужна разумная стратегия.

«Для этого целесообразно в скором времени запустить "Северный поток - 2", чтобы привести в норму цены на газ. Мы не можем безучастно наблюдать за ростом цен накануне холодной зимой», - подчеркнул Зедер, отметив, что немецкие граждане ожидают скорого решения этой проблемы.

«Северный поток - 2»  - российский газопровод, который тянется от побережья РФ через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство магистрали было завершено 10 сентября этого года. В середине октября компания Nord Stream 2 AG объявила о заполнении газом первой нитки газопровода и о продолжающихся пусконаладочных работах на второй.

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