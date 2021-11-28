Германия призывает США не вводить санкции против «Северного потока - 2»

Правительство Германии призывает Конгресс США отказаться от введения санкций против газопровода «Северный поток - 2». Это связано с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к американской стороне.

В засекреченном документе, который был направлен законодателям в Вашингтоне посольством ФРГ, сказано, что Германия «полна решимости успешно реализовать» ранее достигнутые двусторонние договоренности от 21 июля для того, чтобы «укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях». Текст документа опубликовал портал «Axios».

Кроме того, «санкции США в отношении "Северного потока - 2" подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении, ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины», считают в Германии.

Ранее депутат бундестага ФРГ назвал неприемлемыми новые санкции США против «Северного потока - 2». По мнению Норипура, в партии не могут понять, «какой дружбы здесь добиваются, если к друзьям применяются санкции».