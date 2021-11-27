СМИ: «Северный поток-2» могут запустить в работу еще до сертификации

Журналисты немецкой газеты Handelsblatt выпустили большой материал о газопроводе «Северный поток-2», на блокировку работы которого по-прежнему имеют виды различные зарубежные силы. В СМИ сформулировали идейное предложение для правительства, найдя возможность предотвратить опасность остановки важного для их страны проекта.

В статье указывается, что если власти воспользуются возможностью просто заплатить штраф по закону, то тогда они спокойно могут запустить в работу «Северный поток-2», не дожидаясь, пока им выдадут сертификаты контролирующие органы.

Подсчитав, что сумма штрафа в таких случаях является вполне приемлемой - не более одного миллиона евро - это будет вполне посильно для их страны.

«Эта сумма выглядит приемлемой. Учитывая то, что инвестиции в строительство "Северного потока - 2" уже составили не менее 10 миллиардов евро», - отметили в Handelsblatt.

Газета рассказала о примерах из прошлого, напомнив, что такие случаи уже были в их стране. Некоторые крупные трубопроводы вводили в эксплуатацию до сертификации. Например, так было с проектами NEL и EGL 401. После этого они просто платили крупный штраф, однако «не более миллиона евро».

Возможно, оператор «Северного потока - 2» решит пойти по тому же пути, пишет издание, и посчитает этот сценарий «заманчивым», особенно учитывая высокие цены на газ у других партнеров. Хотя в прессе тут же делают оговорку: как бы европейские контролирующие органы не посчитали предыдущие случаи, как обычно это происходит в последнее время, опять «несопоставимыми» с проектом из России.

Ранее на пресс-конференции в Берлине и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель при обсуждении газопровода «Северный поток - 2» заявила, что Германии важны не только вопросы энергобезопасности, но и сохранения украинского транзита. А депутат фракции партии «Союз 90/Зеленые» Омид Норипур в бундестаге ФРГ заявил о неприемлемости новых санкций США против «Северного потока - 2».