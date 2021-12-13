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В ЮВО стартовал отбор лучших танкистов и мотострелков на конкурсы АрМИ

18:58 13.12.2021
В штабе Южного военного округа сообщили, что участникам отбора на Армейские международных игры предстоит пройти испытания в индивидуальной гонке и эстафете с выполнением боевых стрельб и преодолением препятствий.
В ЮВО стартовал отбор лучших танкистов и мотострелков на конкурсы АрМИ
© Фото: Минобороны РФ
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Отборочный этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» стартовал на полигоне Прудбой под Волгоградом, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Танкистам предстоит показать свое мастерство в индивидуальной гонке и эстафете с выполнением боевых стрельб и преодолением препятствий. На первом этапе конкурса «Суворовский натиск» экипажи БМП-3 посоревнуются в мастерстве владения техникой. Победа достанется подразделениям, которые окажутся быстрее других и покажут наиболее высокую точность поражения различных мишеней из штатного вооружения, в том числе при стрельбе с хода на разных дистанциях.

Специально для соревнований на полигоне Прудбой усовершенствовали трассу и позиции мишеней. Отмечается, что победители первого этапа состязаний представят свое соединение на армейском этапе конкурсов АрМИ.

Сообщается, что в отборочном этапе конкурса задействованы экипажи современных танков Т-90А и БМП-3.

Ранее «Звезда» показывала некоторые особенности устройства БМП-3. Тогда динамическую защиту этой бронемашины попытались пробить кумулятивной струей, и вот что из этого получилось.

БМП-3 - боевая бронированная гусеничная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Она оснащена дизельным V-образным двигателем мощностью 500 л. с. Запас топлива в 700 л обеспечивает пробег до 600 км. Движение по дорогам с твердым покрытием может осуществляться с максимальной скоростью до 70 км/ч. Комплекс основного вооружения - 100-мм орудие, 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет ПКТ.

Материал подготовила Алиса Кононенко

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