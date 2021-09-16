Ночной десант: Ми-8 и Ми-28Н «прикрыли» авиационную группу на полигоне Прудбой

Экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-28Н 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) обеспечили ночное десантирование мотострелков во время на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Вертолетчики обеспечили прикрытие авиационной группы под руководством передового авиационного наводчика. Десантирование проводилось по-штурмовому, из зависших над землей вертолетов. При выполнении задач тактическая группа использовала приборы ночного видения.

В ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учениях на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них участвуют около 6 тысяч военнослужащих, порядка 300 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. Привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.