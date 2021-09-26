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Проверка на прочность: динамическую защиту БМП-3 попытались пробить кумулятивной струей

Владимир Расходчиков
10:27 26.09.2021
Один из элементов комплекса динамической защиты «Реликт», который устанавливается на БМП-3, был протестирован на пробитие одним из самых опасных способов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На боевой машине пехоты БМП-3 будет установлен комплекс динамической защиты «Реликт», который позволяет защитить машину от особо опасных видов снарядов. В эфире программы «Военная приемка» одна из таких плиток динамической защиты была протестирована на прочность в специальной камере, где по ней ударили кумулятивной струей. 

После проведения эксперимента элемент был тщательно осмотрен начальником отдела динамической защиты «НИИ Стали» Николаем Дороховым. Он назвал испытания успешными, динамическая защита выдержала удар.

«Тыльная поверхность чистая, даже выпученного ничего нет. Значит, струя даже и близко не подошла к тыльной поверхности и элемент динамической защиты выполнил свою задачу. Плита цела, функционирует нормально», - подытожил результат эксперт по динамической защите.

По словам исполнительного директора «НИИ Стали» Александра Корженевского, вероятность того, что БМП-3 с комплексом динамической защиты не смогут пробить, составляет 80-90%. 

«Вероятность будет составлять в настоящее время 0,8-0,9. Таким образом на порядок улучшается живучесть и экипажа, и боевой машины. Вероятность того, что пробития не будет, составляет 80-90%», - заявил Корженевский.

Комплекс динамической защиты «Реликт» на БМП-3 состоит из четырех типов контейнеров, их располагают на бортовой проекции, лобовой проекции и на башне. Основной элемент защиты проходит под индексом 4с-24 - именно он был протестирован в специальной камере на прочность.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. БМП-3. Королева пехоты» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете больше о боевой машине пехоты БМП-3, съемочная группа испытает на прочность броню из секретного алюминиевого сплава, подорвет специально разработанную для нее динамическую защиту, заставит нырять эту машину и взбираться на самые крутые горки.

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