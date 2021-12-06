Точно в цель: экипажи Т-72Б3 и Т-90А выполнили боевые стрельбы в ЮВО

Более 500 танковых экипажей выполнили первые боевые стрельбы в новом учебном году из Т-72Б3 и Т-90А, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Упражнения боевых стрельб выполнялись танкистами из орудий современных танков Т-72Б3 и Т-90А с использованием вкладного ствола калибра 14,5 мм, позволяющего сохранять ресурс вооружения танка, а также штатные снаряды. Также стрельба выполнялась из крупнокалиберного зенитного пулемета», - говорится в сообщении.

Стрельба велась по мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2 000 метров.

Мероприятия проходили на полигонах в Волгоградской и Ростовской областях, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и в Крыму, а также на военных базах округа в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Во время занятий военнослужащие применили беспилотники, с их помощью координировался огонь. Кроме того, механики-водители выполняли упражнения по вождению танков по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, в том числе противотанковых рвов и заграждений.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Материал подготовил Андрей Аркадьев