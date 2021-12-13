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«Конфликтов не было»: знакомая рассказала о подозреваемом в организации взрыва в Серпуховском монастыре

Алиса Кононенко
14:27 13.12.2021
По словам девушки, подозреваемый вел себя скрытно и был обычным подростком.
«Конфликтов не было»: знакомая рассказала о подозреваемом в организации взрыва в Серпуховском монастыре
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Воспитанница женского монастыря в Серпухове, знакомая с 18-летним выпускником православной гимназии, которого подозревают в использовании самодельного взрывного устройства на территории здания, сообщила, что ничего особенного в его поведении не наблюдалось.

«Взрывника я знала. Не очень хорошо, но иногда мы общались. Он был спокойным и тихим, ни с кем не конфликтовал. Такой скрытный, как обычный мальчик», - рассказала девушка «Звезде».

По словам воспитанницы, во время инцидента она не присутствовала в школе, поскольку ее класс находится на дистанционном обучении.

«Во время теракта меня в школе не было, потому что весь наш класс на "дистанционке", остальные все учатся. О том, что произошло я узнала из нашего канала в Telegram. И мне позвонила подруга, в слезах рассказала, что произошло: всех посадили в монастырь, там что-то взорвалось», - поделилась ученица.

Ранее стало известно о взрыве на территории женского монастыря в Серпухове. По данным МВД,  в 08.24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел самоподрыв.

По версии правоохранительных органов, причиной происшествия мог стать конфликт предполагаемого виновника с воспитанниками монастыря.

В РПЦ уже заявили, что окажут помощь пострадавшим в происшествии.

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