В стране и мире Ворота на замке и оцепление: что происходит на месте взрыва в Серпуховском женском монастыре Ян Брацкий На месте происшествия работает выездная криминалистическая лаборатория, периметр монастыря и гимназии при нем, оцеплен полицией. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: На месте инцидента в женском монастыре в подмосковном Серпухове работают представители экстренных служб и ведомств, выставлено оцепление. Следователи опрашивают очевидцев и знакомых предполагаемого виновника произошедшего. © ТРК "Звезда" По версии следствия, сегодня в 08:15 утра 18-летний выпускник гимназии при монастыре пришел в учебное заведение с самодельным взрывным устройством. За несколько минут до того, как юноша вошел в здание, устройство взорвалось. © ТРК "Звезда" По непроверенным данным, причиной самоподрыва 18-летнего выпускника православной гимназии мог стать его конфликт с воспитанниками данного учебного заведения. Впоследствии стало известно, что следователи квалифицировали нападение молодого человека, как покушение на убийство, также было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ. © ТРК "Звезда" Позже появилось видео с камер наблюдения, которые предположительно запечатлели предполагаемого виновника взрыва. На кадрах юноша с рюкзаком на груди проходит через главные ворота здания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика