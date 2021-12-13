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Ворота на замке и оцепление: что происходит на месте взрыва в Серпуховском женском монастыре

Ян Брацкий
13:30 13.12.2021
На месте происшествия работает выездная криминалистическая лаборатория, периметр монастыря и гимназии при нем, оцеплен полицией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На месте инцидента в женском монастыре в подмосковном Серпухове работают представители экстренных служб и ведомств, выставлено оцепление. Следователи опрашивают очевидцев и знакомых предполагаемого виновника произошедшего.

© ТРК "Звезда"

По версии следствия, сегодня в 08:15 утра 18-летний выпускник гимназии при монастыре пришел в учебное заведение с самодельным взрывным устройством. За несколько минут до того, как юноша вошел в здание, устройство взорвалось.

© ТРК "Звезда"

По непроверенным данным, причиной самоподрыва 18-летнего выпускника православной гимназии мог стать его конфликт с воспитанниками данного учебного заведения. Впоследствии стало известно, что следователи квалифицировали нападение молодого человека, как покушение на убийство, также было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.

© ТРК "Звезда"

Позже появилось видео с камер наблюдения, которые предположительно запечатлели предполагаемого виновника взрыва. На кадрах юноша с рюкзаком на груди проходит через главные ворота здания.

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