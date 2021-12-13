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Новый гидрографический катер «Леонид Сенчура» прошел госиспытания на Северном флоте

16:26 13.12.2021
В конце прошлой недели был подписан приемный акт и катер подготовлен к приему в состав гидрографических судов Северного флота.
Новый гидрографический катер «Леонид Сенчура» прошел госиспытания на Северном флоте
© Фото: Минобороны России
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Завершены государственные испытания нового гидрографического катера проекта 23040 Г «Леонид Сенчура», сообщает пресс-служба Северного флота. Флаг гидрографической службы ВМФ на нем поднимут до конца 2021 года.

Катер построен ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» по заказу Минобороны и стал шестым в серии. Спущен на воду 31 августа в городе Бор Нижегородской области. С 20 октября по 5 ноября был отбуксирован в Кольский залив, где провели его испытания.

Судно назвали в честь военного гидрографа и исследователя Арктики, ветерана Великой Отечественной войны Леонида Сенчуры. Водоизмещение БГК порядка 190 тонн, длина – 30 метров, скорость – 12 узлов, дальность плавания - 1600 морских миль, автономность – 10 суток. В составе экипажа девять человек.

Предназначен для съемки рельефа дна на глубинах до двух километров, высокоточную площадную съемку он способен проводить на глубинах до 400 метров. Обследование навигационных опасностей катер осуществляет на глубинах до 100 метров.

Применяется для установки и обслуживания предостерегательных плавучих знаков, навигационного и гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций, а также для лоцманской проводки.

Ранее сообщалось, что морпехи Северного флота отработали ликвидацию «террористов» в экстремальных условиях.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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