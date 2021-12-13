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В темноте по приборам: как прошли арктические полеты молодых экипажей Северного флота

Михаил Аброськин
13:22 13.12.2021
Технику пилотирования и навигации в ночном небе в условиях низких температур отрабатывали на истребителях МиГ-31БМ и бомбардировщиках Су-24М.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Первые в новом учебном году ночные тренировки летчиков Северного флота прошли в Мурманской области. Суровая арктическая погода серьезно осложнила миссию экипажей. Взлетно-посадочная полоса была короче обычной, так что посадить машину нужно было максимально точно.

Ночью взлетно-посадочную полосу освещают специальные фонари. Самолет берет разбег и отрывается от земли, потратив на это всего несколько секунд. Но дальше в ночном небе лететь придется по приборам.

Один за одним бомбардировщики Су-24 и перехватчики МиГ-31 уходят в небо. Это первые ночные тренировки летчиков Северного флота в новом учебном году. После взлета уходит 20 минут на круг, и самолет совершает посадку. Простейшее упражнение днем сейчас становится непростой задачей даже для опытных летчиков. Андрей Апалихин больше 20 лет в небе, и все это время он служит здесь, в Заполярье. Летчик не понаслышке знает, что такое суровая Арктика.

«Полеты проходят над безориентирной местностью. В основном над водным пространством. Плюс обледенение и различные погодные условия, которые усложняют пилотирование самолета. И приходится пилотировать в основном исключительно по приборам», - рассказал Апалихин.

Бомбардировщики совершают посадку, касаясь полосы на большой скорости - порядка 300 километров в час. ВПП имеет совсем небольшой запас для пробега самолета, при этом сцепление шасси с бетоном сейчас значительно ниже, чем летом. Поэтому ошибок быть не может: летчикам необходимо приземлить машину самым точным образом.

Для Максима Строителева это первый ночной полет. Он с детства хотел стать летчиком, таким, как его отец. И мечта сбылась: два года назад он закончил Краснодарское авиационное училище, и теперь служит с отцом в одном авиаполку. Только летают они на разных типах самолетов.

Впереди у летчиков целый месяц исключительно ночных полетов. С этого дня на широтах, где расположен аэродром, наступает Полярная ночь, и увидеть Солнце можно будет только находясь высоко в небе. Но посадку на аэродром все так же придется выполнять в полной темноте, полагаясь только на приборы и собственные навыки.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности, что позволило добиться достаточно высоких скоростных и взлетно-посадочных характеристик. Су-24 стал первым в СССР всепогодным самолетом.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих

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