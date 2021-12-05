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Боевые знамена 12 сражавшихся на рубежах обороны Москвы частей передали в ЗВО

Иван Линдеманн
12:26 05.12.2021
Руководил церемонией заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Геннадий Жидко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Западный военный округ передали исторические боевые знамена 12 воинских частей, сражавшихся на рубежах обороны Москвы зимой 1941 года. Торжественное мероприятие проходило на Соборной площади главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке.

Руководил церемонией заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Геннадий Жидко.

«В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации мы торжественно передаем 12 исторических боевых знамен соединений и воинских частей, участвовавших в разгроме немецких полчищ, в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Западного военного округа», - объявил он.

Как сказал Жидко, на месте проведении церемонии бойцы и офицеры 5-й и 33-й армий под руководством генерал-лейтенанта Говорова и генерал-лейтенанта Ефремова держали оборону и перешли в наступление.

«Сегодня в строю солдаты и офицеры 1-й танковой армии, деды которых под руководством генерала Катукова героически сражались в битве за Москву», - отметил он.

По словам Жидко, в следующем году боевые реликвии будут переданы представителям стран СНГ и стран антигитлеровской коалиции.

Это четвертая по счету передача боевых знамен в округа. Ранее их получили Южный, Восточный и Центральный военные округа.

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