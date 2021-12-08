Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Испытание севером: морпехи Северного флота отработали ликвидацию «террористов» в экстремальных условиях

Егор Левин
Елена Сивонен
08:52 08.12.2021
Морские пехотинцы проводят перекрестный обстрел сразу с нескольких точек, «уничтожают» банду, добывают секретные документы и, прикрывая свой отход, скрываются через реки, по горным и лесным тропам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Морпехи Северного флота провели учения в экстремальных условиях горных высот и низких температур Мурманской области. Задачей разведчиков было обнаружение и ликвидация условного противника.

Подобные тренировки проходят регулярно, отработка навыков ведения боевых действий в различных условиях местности является одним из приоритетных умений военнослужащих. Разведчикам необходимо двигаться абсолютно бесшумно. Благодаря зимней маскировке, они могут это делать еще и незаметно. Именно поэтому разведку часто называют «белой смертью».

На этот раз морпехи должны выследить группу «боевиков», которая скрывается в горах. Морпехи, прикрывая друг друга, наводят навесную переправу за считанные минуты. На другом берегу, обнаружив чужие следы и выйдя по ним на цель, устраивают засаду. Подобная тактика с элементами горной подготовки входит в обязательный курс обучения разведчика.

Разведчики-морпехи действуют внезапно и очень быстро, несмотря на то, что снега им по колено. Их задача - атаковать машину условных боевиков и нейтрализовать их. Для этого они проводят перекрестный обстрел сразу с нескольких точек, «уничтожают» банду, добывают секретные документы и, прикрывая свой отход, скрываются тем же путем - через реки, по горным и лесным тропам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:51 В стране и мире
Срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократили до 48 часов
09:29 В стране и мире
Нуланд: РФ изолируют от финансовой системы в случае «вторжения» на Украину
09:05 В стране и мире
Видео
В Хабаровском крае стая бродячих собак напала на 10-летнюю девочку
07:30 В стране и мире
В США одобрен оборонный бюджет страны на следующий год
06:54 В стране и мире
Президент Аргентины сообщил о хорошем самочувствии после прививки «Спутником V»
Популярное
СМИ: ФСБ проводит спецоперацию в ОВД Гольяново в Москве
В Кремле рассказали о шутках в диалоге Путина и Байдена
Кремль: Путин в беседе с Байденом затронул недавние учения НАТО в Черном море
Лидеры РФ и США выразили готовность продолжить борьбу с киберпреступностью
Украинская проблематика в переговорах Путина и Байдена заняла преобладающее место
Доктор Мясников посоветовал отказаться от трех «белых» продуктов ради здоровья
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.