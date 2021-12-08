Испытание севером: морпехи Северного флота отработали ликвидацию «террористов» в экстремальных условиях

Морпехи Северного флота провели учения в экстремальных условиях горных высот и низких температур Мурманской области. Задачей разведчиков было обнаружение и ликвидация условного противника.

Подобные тренировки проходят регулярно, отработка навыков ведения боевых действий в различных условиях местности является одним из приоритетных умений военнослужащих. Разведчикам необходимо двигаться абсолютно бесшумно. Благодаря зимней маскировке, они могут это делать еще и незаметно. Именно поэтому разведку часто называют «белой смертью».

На этот раз морпехи должны выследить группу «боевиков», которая скрывается в горах. Морпехи, прикрывая друг друга, наводят навесную переправу за считанные минуты. На другом берегу, обнаружив чужие следы и выйдя по ним на цель, устраивают засаду. Подобная тактика с элементами горной подготовки входит в обязательный курс обучения разведчика.

Разведчики-морпехи действуют внезапно и очень быстро, несмотря на то, что снега им по колено. Их задача - атаковать машину условных боевиков и нейтрализовать их. Для этого они проводят перекрестный обстрел сразу с нескольких точек, «уничтожают» банду, добывают секретные документы и, прикрывая свой отход, скрываются тем же путем - через реки, по горным и лесным тропам.