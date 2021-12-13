В стране и мире Следы крови и обломки: кадры с места взрыва в Серпуховском монастыре Ян Брацкий По данным полиции, самоподрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии, расположенной рядом с монастырем. © Видео: Прокуратура Московской области © Фото: Прокуратура Московской области Читайте нас на: Опубликованы новые кадры с места инцидента на территории женского монастыря в Серпухове, где в результате нападения выпускника пострадал 15-летний подросток. В свою очередь, в экстренных службах сообщают о семерых пострадавших. © serpuhov_ru, Instagram О взрыве на территории женского монастыря в Серпухове стало известно ранее. По данным полиции, в 08.24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел самоподрыв. © serpuhov_ru, Instagram По предварительным данным, пострадали он сам и 15-летний подросток. Прибывшими сотрудниками полиции учащиеся и педагоги были эвакуированы, вызвана скорая помощь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика