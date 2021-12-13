Следы крови и обломки: кадры с места взрыва в Серпуховском монастыре
По данным полиции, самоподрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии, расположенной рядом с монастырем.
© Видео: Прокуратура Московской области © Фото: Прокуратура Московской области
Опубликованы новые кадры с места инцидента на территории женского монастыря в Серпухове, где в результате нападения выпускника пострадал 15-летний подросток. В свою очередь, в экстренных службах сообщают о семерых пострадавших.
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