В РПЦ пообещали оказать помощь пострадавшим при взрыве в Серпуховском монастыре

Русская православная церковь окажет помощь пострадавшим при срабатывании самодельного взрывного устройства на территории женского монастыря в Серпухове. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

«Где бы ни происходили подобные нападения, они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем. Все обстоятельства произошедшего проверяются, Церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим», - заявил он.

Как сообщалось ранее, молодой человек проник на территорию женского монастыря, после чего произошло срабатывание самодельного взрывного устройства. Впоследствии утверждалось, что злоумышленник в результате самоподрыва скончался от потери крови. Также, по последней информации, число пострадавших при взрыве увеличилось до десяти человек.

По данным СМИ, причиной самоподрыва 18-летнего выпускника православной гимназии мог стать его конфликт с воспитанниками данного учебного заведения.

Впоследствии стало известно, что следователи квалифицировали нападение молодого человека как покушение на убийство, также было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.