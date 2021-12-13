СМИ назвали возможную причину взрыва в женском монастыре в Серпухове

Причиной самоподрыва 18-летнего выпускника православной гимназии на территории женского монастыря в Серпухове мог стать его конфликт с воспитанниками данного учебного заведения, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, причиной стал конфликт, который когда-то был у выпускника этой гимназии с другими воспитанниками и учителями. Возможно, таким образом он решил отомстить. Действительно ли там был конфликт, будет установлено в ходе следствия», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, молодой человек проник на территорию женского монастыря, после чего произошло срабатывание самодельного взрывного устройства. Впоследствии утверждалось, что злоумышленник в результате самоподрыва скончался от потери крови.