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СМИ назвали возможную причину взрыва в женском монастыре в Серпухове

Анна Назайкина
11:05 13.12.2021
Ранее сообщалось, что злоумышленник в результате срабатывания СВУ скончался от потери крови.
© Видео: serpuhov_ru, Instagram © Фото: serpuhov_ru, Instagram
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Причиной самоподрыва 18-летнего выпускника православной гимназии на территории женского монастыря в Серпухове мог стать его конфликт с воспитанниками данного учебного заведения, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, причиной стал конфликт, который когда-то был у выпускника этой гимназии с другими воспитанниками и учителями. Возможно, таким образом он решил отомстить. Действительно ли там был конфликт, будет установлено в ходе следствия», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, молодой человек проник на территорию женского монастыря, после чего произошло срабатывание самодельного взрывного устройства. Впоследствии утверждалось, что злоумышленник в результате самоподрыва скончался от потери крови.

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