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Инвестиции, вооружения, вакцины: к каким соглашениям пришли Россия и Индия после встречи Путина с Моди

Константин Худолеев
Елизавета Потейчук
19:57 12.12.2021
По итогам саммита Индия сделала шаг навстречу России не только в сфере военно-технического сотрудничества, но и признания вакцинных сертификатов на территории своей страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Особо привилегированное стратегическое партнерство - словосочетание, которое лучше всего описывает нынешнее состояние российско-индийских отношений. Сотрудничество Индии и РФ носит комплексный характер и затрагивает множество сфер. На прошедшей неделе диалог получил еще одно продвижение. Российскую делегацию во главе с президентом РФ Владимиром Путиным принимали на высшем уровне в Нью-Дели.

Еще в 2001 году именно Владимир Путин предложил проводить двусторонние встречи с Индией ежегодно на высшем уровне. В прошлом году переговоры не состоялись по причине пандемии COVID-19. Хотя даже она дала еще одну возможность для сотрудничества, так как Индия является одним из главных партнеров РФ по производству препаратов по коронавирусу. Государство первым во всем мире одобрило к применению вакцину «Спутник V». Кроме того, Россия имеет совместные с Индией проекты в энергетике, транспорте и освоении космосе.

Также лидеры стран отметили рост товарооборота по итогам девяти месяцев текущего года, и в ближайшем будущем планируют довести его объем до 30 миллиардов долларов ежегодно. При этом взаимные инвестиции стороны планируют увеличить до 50 миллиардов, чтобы каждый год перекрестно вкладывать средства в экономики России и Индии. Особое значение имеет партнерство в оборонной сфере. Военнослужащие двух стран, несмотря на отсутствие общих границ, регулярно делятся опытом друг с другом.

Индия покупает четверть всего российского военного экспорта, а это 14 миллиардов долларов в год. Более того, страна также производит и разрабатывает оружие совместно с Россией. Еще со времен СССР в индийской армии, которая вторая по численности в мире, во многом оснащена российским оружием.

Во время визита Путина в Дели был подписан контракт, согласно которому на смену классическим АК-47 придут модернизированные АК-203. Причем производить легендарные автоматы будут в самой Индии, поэтому страна получит право на экспорт Калашниковых в другие страны. Стоимость контракта - около 700 миллионов долларов.

В Нью-Дели состоялись встречи глав военных и внешнеполитических ведомств двух стран еще до переговоров президентов. В комнате переговоров в последний момент накидывают покрывало на подарок, специально приготовленный для российского министра Сергея Шойгу его индийским коллегой, - позолоченный трехмачтовый фрегат.

Сначала переговоры проходили в узком формате, а именно в присутствии ключевых руководителей, ответственных за экспорт российских вооружений. Далее следовало заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

«Индия - один из ключевых партнеров России в оборонной сфере, а двусторонние отношения носят особый привелегированный стратегический характер, о беспрецедентном уровне доверия говорит интенсивность и глубина ВТС, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень», - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По завершении переговоров стороны подписали целый ряд соглашений. Ключевое - программа военно-технического сотрудничества, рассчитанная на 21- 30-е годы. Подписи под ней ставят лично министры обороны государств. Сотрудничество в военно-технической сфере на условиях привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией продлится еще, как минимум, 10 лет. Уже в эти дни реализуется один из контрактов - пять миллиардов долларов за пять зенитно-ракентных комплексов «Триумф», которые поставляются в Индию уже в эти дни. Так, в Дели не опасаются ограничительных мер со стороны США для всех, кто приобретет российское вооружение.

Главы дипломатии России и Индии также поучаствовали в разговоре министров обороны двух стран. Формат межгосударственного общения «2+2», привычный для российских министров Шойгу и Лаврова, в переговорах с Индией используется впервые. Он дает возможность одновременно обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества в свете мировой политики.

Скоро абсолютно все смогут убедиться в близости отношений Москвы и Нью-Дели. В Индию скоро могут вновь поехать российские туристы. По итогам саммита главы государств договорились ускорить взаимное признание вакцинных сертификатов, а чтобы получить визу, больше не потребуется отправляться в посольство. Документы можно будет оформить в электронном виде.

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