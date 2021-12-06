Военные соглашения и стратегическое партнерство: о чем говорили Шойгу и Лавров с индийскими коллегами

В коридоре по стойке смирно замирают солдаты почетного караула. Это представители народа сикхов, они носят традиционные тюрбаны. В комнате переговоров в последний момент накидывают покрывало на подарок, который приготовил для российского министра обороны его индийский коллега. Это позолоченный трехмачтовый фрегат.

Индийская сторона очень серьезно относится к мерам безопасности. В комнате, где проходят переговоры двух министров обороны, возле каждого кресла членов делегаций помимо традиционных сладостей имеются средства для дезинфекции рук.

Сергей Шойгу прибывает в резиденцию, названную в честь бывшей министра иностранных дел Индии Сушма Сварадж на белом автомобиле. Его встречает глава военного ведомства в правительстве Нарендра Моди - Раджнатх Сингх.

Сегодня у министров обороны насыщенная программа переговоров. Сначала в узком формате - в присутствии ключевых руководителей, ответственных за экспорт российских вооружений, а затем министры переходят за круглый стол. Они сопредседатели межправительственной комиссии двух стран по военно-техническому партнерству. Из-за пандемии ее заседание не состоялось в прошлом году в очном формате. На этот раз больше никаких препятствий для переговоров.

Итог заседания межправительственной комиссии по ВТС - подписание целого ряда соглашений. И самый важный документ - программа военно-технического сотрудничества.

Российско-индийское военно-техническое сотрудничество - это более десяти направлений. И речь не только о поставках готовых образцов, но и о совместном производстве и даже разработке техники.

Впервые в истории отношений двух стран проходят переговоры в ставшем уже привычным для наших глав Минобороны и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова формате «2+2». Формат позволяет одновременно обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества в привязке к мировой политике.

Большой российско-индийский день сегодня продолжится переговорами уже на самом высоком уровне. После встречи в формате 2+2 состоится саммит лидеров стран. Президент России проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгих