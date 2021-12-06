Россия и Индия подписали соглашение на производство АК-203 для индийской армии

Контракт на производство более 600 тысяч АК-203 в Индии на сумму более 677 миллионов долларов был подписан сегодня на встрече министров обороны России и Индии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха. Автоматы будут производить на предприятии в городе Амети (штат Уттар-Прадеш), уточняет газета Нindustan Тimes.

Ранее Шойгу заявил, что сотрудничество России и Индии с каждым годом выходит на новый качественный уровень.

В начале марта 2019 года в Индии открыли завод по производству автоматов Калашникова. На предприятии планировали изготовить несколько сотен тысяч единиц АК-203 в основном из индийских комплектующих, которые придут на замену винтовкам индийского производства INSAS.

7,62-мм автомат Калашникова AK-203 имеет складной регулируемый приклад, эргономичную пистолетную рукоятку и переводчик с подпальцевым упором. Пламегаситель также выполняет функцию компенсатора. Крышка ствольной коробки шарнирно закреплена на колодке прицельной планки и фиксируется специальным замыкателем в задней части оружия. На ствольной накладке и цевье автомата установлены планки пикатинни.

Общая длина АК-203 - от 890 до 950 мм, длина ствола - 415 мм. Емкость магазина - 30 патронов. Прицельная дальность - 800 метров, темп стрельбы - 700 выстрелов/мин. Масса - около четырех килограммов. В настоящее время автомат поставляется в российские специальные подразделения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров