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В Британии допустили миллион случаев заражения «омикроном» к концу декабря

Кира Тило
03:18 11.12.2021
Ранее Великобритания ввела ограничения для всех въезжающих в страну из-за распространения нового штамма коронавируса.
В Британии допустили миллион случаев заражения «омикроном» к концу декабря
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
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Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может стать доминирующим в Великобритании уже в этом месяце. Такое заявление сделали в Агентстве по безопасности в области здравоохранения Великобритании. Отмечается, что к концу 2021 года количество зараженных может достигнуть миллиона.

«По оценкам Агентства, если количество заражений "омикроном" продолжит расти, этот вариант станет доминирующим штаммом, на который к середине декабря будет приходиться более 50% всех случаев заражения COVID-19 в Великобритании. По прогнозам, если текущие тенденции (заболевания - прим. ред.) останутся неизменными, к концу этого месяца в стране будет больше миллиона случаев инфицирования», - сказано в заявлении.

Эксперты также напомнили, что лабораторные исследования омикрон-штамма показывают о его наибольшей контагиозности, в отличие от штамма «дельта».

«Свидетельства продолжают показывать, что "омикрон" передается быстрее, чем вариант "дельта". Соответственно, существует более высокий риск передачи омикрон-штамма между людьми. Данные свидетельствуют о том, что этот риск значительно снижается после вакцинации и ревакцинации от COVID-19», - уточняется в сообщении

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала 26 ноября новый штамм коронавируса «омикрон» и заявила, что он может стать угрозой для мира. Спустя несколько дней в Британии заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма, однако отметили, что эта информация является предварительной. С 30 ноября все въезжающие в Великобританию обязаны пройти ПЦР-тестирование и соблюдать карантин до получения отрицательного результата на заражение коронавирусной инфекцией, в частности «омикроном».

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