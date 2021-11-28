Британия вводит карантин для всех въезжающих

С 30 ноябре все въезжающие в Великобританию обязаны пройти ПЦР-тестирование и соблюдать карантин до получения отрицательного результата на заражение коронавирусной инфекцией, в частности омикрон-штаммом. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон в ходе пресс-конференции.

«Мы потребуем у всех, кто въезжает в Великобританию, сдать ПЦР-тест к концу второго дня после прибытия и самоизолироваться до получения отрицательного результата. Помимо тех мер, которые мы сейчас принимаем, чтобы найти тех, кто за последние 10 дней побывал в странах повышенного риска, мы также потребуем изолироваться всех контактировавших с теми, у кого есть подозрение на заражение штаммом "омикрон". Изоляция будет длиться 10 дней независимо от того, вакцинирован ли человек», - цитирует ТАСС слова Джонсона.

Ранее в Израиле приняли решение на две недели закрыть границы. Решение связано с распространением омикрон-штамма коронавируса.