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Эрдоган считает соцсети угрозой для демократии

Кира Тило
22:41 11.12.2021
Он также отметил, что власти страны должны «сохранять бдительность на фоне роста лживой информации».
Эрдоган считает соцсети угрозой для демократии
© Фото: Xinhua Globallookpress
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Социальные сети превратились в одну из основных угроз для демократии, несмотря на то, что изначально они считались символами свободы. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Социальные сети, которые вначале назывались символом свободы, превратились в один из основных источников угрозы сегодняшней демократии. С ростом интереса к соцсетям увеличиваются потоки лжи и дезинформации. Эта проблема вышла за рамки нацбезопасности отдельных государств, достигнув масштабов глобальной угрозы безопасности», - считает Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что власти страны должны «сохранять бдительность на фоне роста лживой информации».

«На фоне роста проявлений виртуального фашизма и потоков лживой информации, демократически развитые страны, подобные Турции, должны сохранять бдительность. Мы стремимся максимально правильно и объективно информировать людей, по возможности пресекаем потоки дезинформации и лжи», - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Девятого декабря, в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить интересы и права граждан в цифровом пространстве. Он также отметил, что нужно навести порядок в слежке интернет-платформ за гражданами. Помимо этого российский лидер обратил внимание СПЧ на проблемы с незаконным распространением персональных данных

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