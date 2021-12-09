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Путин заявил о необходимости обеспечить интересы и права граждан в цифровом пространстве

Кира Тило
22:22 09.12.2021
Глава государства уточнил, то в первую очередь речь идет о контенте, который может наносить ущерб молодым людям, детям, подросткам.
Путин заявил о необходимости обеспечить интересы и права граждан в цифровом пространстве
© Фото: pexels.com
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Президент России Владимир Путин призвал обеспечить интересы и права граждан в цифровом пространстве. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). 

«Давайте вместе подумаем о том, как действовать согласованно с участниками этого процесса (защиты интересов граждан в Сети - прим. ред.), как вы знаете, такие попытки предпринимаются, в том числе с подачи администрации президента», - сказал Путин.

Глава государства отметил, что в первую очередь речь идет о контенте, который может нанести ущерб молодым людям.

«Наши основные компании создали известный альянс, который занимается тем, что на корпоративном уровне вырабатывает определенные принципы поведения в этой (цифровой - прим.ред.) сфере с тем, чтобы обеспечить интересы и права граждан, прежде всего речь идет о том контенте, который может наносить ущерб молодым людям, детям, подросткам», - добавил президент.

Помимо этого, во время заседания СПЧ Владимир Путин заявил о необходимости наведения порядка в слежке интернет-платформ за гражданами. Глава государства также обратил внимание СПЧ на проблемы с незаконным распространением персональных данных.

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