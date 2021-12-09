Путин обратил внимание СПЧ на проблемы с незаконным распространением персональных данных

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с СПЧ заявил о проблеме нелегального распространения персональных данных в Интернете. Президент отметил, что в настоящий момент не существует структуры, в которую люди могут обратиться по данной проблеме.

«Не секрет, что сейчас в Интернете на разных транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан. А также распространения противоправного контента - в том числе затрагивающие интересы детей. При этом людям фактически некуда жаловаться, обратиться за восстановлением своих прав», - заявил президент.

Ранее Путин провел переговоры в онлайн-формате с президентом США Джозефом Байденом. Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что одной из важных тем стала проблема кибербезопасности.