Путин заявил о необходимости наведения порядка в слежке интернет-платформ за гражданами

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин отметил важность наведения порядка в вопросе контроля со стороны интернет-платформ и компаний за гражданами.

«Что касается слежки за гражданами различными компаниями, платформами и так далее. Полностью согласен, здесь, конечно, нужно наводить порядок», - отметил российский лидер.

Президент в рамках заседания в целом обратил внимание СПЧ на тему нелегального распространения персональных данных россиян. Кроме того, Владимир Путин поддержал идею о создании льгот для обладателей трех орденов Мужества.