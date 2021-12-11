Более 100 спасателей МЧС задействовали в тушении пожара на складе в Ростове-на-Дону

Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов сообщил, что по состоянию на 20:00 в ликвидации пожара на складе лакокрасочных материалов в Ростове-на-Дону численность личного состава увеличилась до 115 человек. До этого представитель региональной экстренной службы сообщал о задействовании 99 человек.

«На месте работают 115 человек личного состава, 33 единицы техники, в том числе пожарный поезд. На пожаре работают пять лафетных стволов, два ручных ствола», - сообщил Филиппов.

Он также отмечал, что возгоранию был присвоен ранг №3. Пострадавших и погибших в результате пожара зафиксировано не было. Распространение огня было остановлено на площади 1400 квадратных метров.

Ранее в Якутске при тушении пожара взорвался гараж. По данным экстренных служб, никто не пострадал.