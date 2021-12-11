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Больше тысячи «квадратов»: склад полыхает в Ростове-на-Дону

Марина Крижановская
19:10 11.12.2021
Горит склад лакокрасочных изделий.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
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В субботу вечером произошло возгорание на складе с лакокрасочными изделиями в Ростове-на-Дону. Площадь пожара составила порядка 1400 квадратных метров, рассказали в местном МЧС. Поступало сообщение, что на месте пожара работают 99 спасателей и 30 единиц техники. 

На пульт управления МЧС в Ростове-на-Дону в 16 часов 54 минуты поступила информация, что по адресу переулок 1-ый Машиностроительный, дом 21 произошло возгорание одноэтажного складского помещения с лакокрасочной продукцией. Люди в здании на момент пожара не находились. Сообщается, что угроза распространения огня отсутствует. Тушение было разбито на 2 боевых участка.

На месте пожара были произведены замеры воздуха. Роспотребнадзор сообщает, что превышение предельно допустимой концентрации не выявлено.

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