В Якутске при тушении пожара взорвался гараж

В Якутске произошел пожар в гараже возле многоэтажного жилого дома. В момент, когда к месту прибыли пожарные и приступили к тушению, прогремел взрыв. По данным МЧС, никто не пострадал.

«К сожалению, подобное случается при наличии газовых баллонов или обилии горючей нагрузки. Когда вскрывается дверь, происходит интенсивный доступ кислорода, что создает огненную вспышку», - цитирует сообщение МЧС портал CrimYakutia.

Ранее в Махачкале в частном двухэтажном доме произошел взрыв бытового газа, который привел к возгоранию. Сообщается о четырех пострадавших.