В МЧС рассказали подробности с места крупного пожара на складе в Ростове-на-Дону
Начальник регионального МЧС сообщил, что в результате возгорания погибших и пострадавших не обнаружено.
© Видео: МЧС России по Ростовской области © Фото: МЧС России по Ростовской области
В МЧС по Ростовской области прокомментировали инцидент с возгоранием на складе с лакокрасочными изделиями в Ростове-на-Дону. По словам начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Сергея Филиппова, пожару был присвоен ранг №3.
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