В МЧС рассказали подробности с места крупного пожара на складе в Ростове-на-Дону

«В 16:53 сегодня на пост пожарной охраны поступило сообщение о горении складов по улице Машиностроительной. Через семь минут прибыло пожарное подразделение, начальник караула. Пожар имеет повышенный ранг №3. Горит склад готовой продукции лакокрасочных материалов на площади около 1400 квадратных метров», - говорит руководитель регионального МЧС.

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Также произошло обрушение кровли здания, а возгорание удалось локализовать на площади 1400 квадратных метров, сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

Филиппов также сообщил, что в ликвидации возгорания было задействовано 99 человек личного состава и 30 единиц техники. По его словам, огонь больше не должен распространиться по территории. Пострадавших и погибших в результате пожара не зафиксировано.

Кроме того, в районе Северное Измайлово в Москве произошел пожар в жилом доме. По данным экстренных служб, возгорание началось в одной из квартир.