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Сотрудник ГИБДД и судебный пристав подозреваются в охоте на оленя под Калугой

Алексей Курильченко
17:31 11.12.2021
В отношении инспектора ДПС возбуждено уголовное дело.
Сотрудник ГИБДД и судебный пристав подозреваются в охоте на оленя под Калугой
© Фото: Elle Hughes, Pexels
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Следственные органы СК РФ по Калужской области возбудили уголовное дело в отношении инспектора ДПС, который подозревается в незаконной охоте на оленя в заповеднике. По неподтвержденным данным, вместе с ним в охоте участвовал судебный пристав.

«По версии следствия, в ночь на 9 декабря 2021 года подозреваемый (сотрудник ГИБДД - прим.ред.) находился на особо охраняемой территории Государственного комплекса "Таруса" в Жуковском районе Калужской области и из имеющейся при себе винтовки произвел выстрел в голову самцу пятнистого оленя.  Животное погибло. Охотник был застигнут на месте работниками комплекса. Винтовка и тело погибшего оленя изъяты», - говорится в сообщении на сайте СУ СК.

Ранее по подозрению в незаконной охоте был задержан депутат Госдумы Валерий Рашкин. В его машине обнаружили разделанную тушу лося, позже наши и охотничье оружие депутата. В результате в его отношении было возбуждено уголовное дело, а Дума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности.

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