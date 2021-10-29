Оружие и разрешение на имя Рашкина нашли на месте разделки туши лося под Саратовом

В Саратовской области на месте разделки туши убитого лося нашли охотничье ружье и разрешение на оружие на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщили в региональном МВД.

«В рамках дальнейшей работы по сопровождению уголовного дела по п. а, ч. 1, ст. 258 УК РФ сотрудники полиции обнаружили в лесополосе недалеко от места разделки туши два чехла от охотничьих ружей», - сказано на официальном сайте министерства.

Также, по данным МВД, в одном из чехлов для ружья находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором - патроны и тренога.

«Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В.Ф.», - уточняется в сообщении.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Рашкину «плевать на законы». Политик также заявил, что Саратову «не везет» из-за охотников, нарушающих закон.