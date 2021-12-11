Певица МакSим вышла на получение «Золотого граммофона» с врачами-реаниматологами

Певица Марина Абросимова, известная под сценическим именем МакSим, стала лауреатом XXVI национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» с песней «Спасибо». Для получения награды артистка вышла на сцену Государственного Кремлевского дворца вместе с врачами-реаниматологами, которые спасли ей жизнь. МакSим поблагодарила поклонников и представила зрителям премии врачей, которым зал ГКД аплодировал стоя.

«Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, врачами-реаниматологами», - сказала певица.

Ведущий церемонии, телеведущий Иван Ургант, напомнил о состоянии здоровья артистки летом этого года и отметил, что ждет возвращения МакSим на сцену.

«В этом году мы все внимательно, с волнением следили за здоровьем нашей коллеги, певицы Максим. Она провела долгое время в больнице, без сознания, врачи боролись за ее жизнь. Сейчас позади все плохое, и мы ждем с нетерпением ее возвращения с новыми песнями на эту сцену. И сегодня мы хотели бы вручить ей заслуженный "Золотой граммофон", потому что ее песня продержалась много недель в хит-параде», - цитирует Урганта ТАСС.

Летом певица Макsим перенесла пневмонию, в результате которой получила большой процент поражения легких. Врачами было принято решение ввести артистку в искусственную кому - подключить к аппарату ИВЛ. Во время нахождения МакSим на ИВЛ, представитель певицы Маргарита Соколова сообщала «Звезде» о состоянии здоровья артистки.

В сентябре Марина Абросимова рассказала, как чувствовала себя в первые минуты после выхода из комы, отметив, что сейчас она находится «в здравом уме и твердой памяти». По воспоминаниям певицы, первым желанием после выхода из комы был фастфуд: «роял-чизбургер, соус кисло-сладкий, колу безо льда».