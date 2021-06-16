В стране и мире Стало известно о состоянии госпитализированной певицы MaкSим Анна Назайкина Как рассказала сама артистка, тест на COVID-19 у нее отрицательный. © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press Читайте нас на: Генеральный менеджер российской певицы MакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала «Звезде» о ее самочувствии. Ранее артистка была госпитализирована с пневмонией. «У нее стабильное состояние. Она принимает лечение нормально, все терпит. Мы с ней в постоянной переписке. Она в Москве», - рассказала она. Как написала сама MaкSим на странице в Instagram, в данный момент поражение ее легких составляет приблизительно 40%, однако тест на COVID-19 у певицы отрицательный. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика