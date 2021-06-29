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«Никаких прогнозов»: представитель МакSим рассказала о ее состоянии здоровья

Виктория Ивашечкина
13:25 29.06.2021
По словам женщины, знаменитость продолжает находиться в искусственной коме.
«Никаких прогнозов»: представитель МакSим рассказала о ее состоянии здоровья
© Фото: maksimartist, Instagram
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Представитель российской певицы МакSим (Марины Максимовой) прокомментировала «Звезде» состояние здоровья знаменитости. По словам женщины, артистка продолжает находиться в государственной клинике под постоянным присмотром.

«С Мариной сейчас лучшие врачи. У нее тяжело протекает болезнь, никаких прогнозов о выводе из медикаментозного сна нет пока что», - подчеркнула представитель.

По словам женщины, ряд СМИ распространяют неправдивые слухи по поводу состояния МакSим.

Кроме того, как отметила представитель артистки, старшая дочь певицы Александра на данный момент находится со своим отцом, Алексеем Луговцовым. А младшая, Мария, с бабушкой.

Напомним, две недели назад о госпитализации с пневмонией своим поклонникам рассказала сама певица в своих соцсетях. Степень поражения ее легких на момент поступления в больницу составляла 40%. Позже врачи подключили исполнительницу к аппарату ИВЛ и ввели ее в искусственную кому.

Спустя несколько дней представитель певицы сообщил, что процент поражения легких исполнительницы вырос до 75%. До этого сообщалось, что у знаменитости все анализы и тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

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