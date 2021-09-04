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МакSим рассказала, как чувствовала себя в первые минуты после выхода из комы

Валентина Пескова
15:14 04.09.2021
Исполнительница дала небольшое интервью, в котором в шутку сообщила, что на ней «все заживает, как на собаке».
МакSим рассказала, как чувствовала себя в первые минуты после выхода из комы
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Певица Марина Абросимова, известная под сценическим именем МакSим, оправляется от перенесенной ею серьезной пневмонии и чувствует себя бодрее каждым днем. Телеведущему Первого канала Ивану Урганту даже удалось задать ей вопрос о ее состоянии, на который Марина в шутку ответила, что на ней «все заживает, как на собаке».

В телефонном комментарии ведущему певица ответила, что все еще слаба для того, чтобы прийти к нему в студию на шоу, но находится «в здравом уме и твердой памяти».

«Хочется вспомнить тот момент, когда я пришла в себя и открыла глаза. Никто не мог поверить в это чудо. Меня спросили, что сейчас я бы хотела. Я ответила: роял-чизбургер, соус кисло-сладкий, колу безо льда», - рассказала МакSим.

Напомним, что известную 38-летнюю исполнительницу во время пребывания в стационаре пришлось погрузить в состояние искусственной комы на довольно продолжительное время.

За время болезни она довольно сильно похудела, и ее мышцы ослабли, находясь без движения. Однако несмотря на это в День знаний МакSим все-таки ненадолго вышла из дома и смогла лично проводить свою дочь в первый класс. Однако ни о каких съемках и концертах речи пока идти не может.

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