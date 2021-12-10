В МИД РФ обвинили НАТО в провокациях с использованием стратегических бомбардировщиков

В Министерстве иностранных дел России обвинили НАТО с провокациями с использованием стратегических бомбардировщиков. В сообщении на сайте ведомства это связывается с подталкиванием Украины к агрессивным шагам.

«Вместо того чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам. Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море. Самолеты стран - членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России. Продолжается военное освоение территории Украины, накачка страны оружием», - говорится в сообщении.

Ранее об увеличении военной активности НАТО сообщали в Генштабе Вооруженных сил России. Также на рост активности стратегических бомбардировщиков ВВС США у границ РФ указывал министр обороны Сергей Шойгу.

Бомбардировщики НАТО регулярно появляются у границ России. Так, например, ранее публиковалось видео сопровождения истребителями Су-30 двух американских бомбардировщиков над Черным морем.