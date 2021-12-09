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В Генштабе сообщили об увеличении военной активности НАТО у границ РФ

14:02 09.12.2021
После учений НАТО у границ России часть военной техники США не покинула Европу, отметил Валерий Герасимов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jaroslav Ozana, CTK, Globallookpress
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За последние несколько лет Североатлантический альянс значительно нарастил военную активность в непосредственной близости от российских границ. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Не снижается напряженность обстановки в Европе. За последние годы военная активность Североатлантического альянса увеличилась в разы. Ежегодно в непосредственной близости от российских границ проводится около 40 крупных военных учений НАТО», - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.

В ходе учений альянса, по словам Герасимова, к границам РФ передислоцируется большое количество войск, при этом часть боевой техники так и остается в местах проведения маневров.

«В этом году проведено масштабное учение "Защитник Европы", в которое были вовлечены не только страны альянса, но и внеблоковые государства - Швеция, Финляндия, Австрия. В ходе них к российским границам были передислоцированы значительные контингенты войск. Учения завершены, но при этом часть техники Соединенных Штатов до настоящего времени из Европы не выведена», - подчеркнул военачальник.

По его оценке, американская стратегическая авиация значительно увеличила облеты российских границ, в ходе которых осуществляет тренировки пусков крылатых ракет по объектам на территории Российской Федерации. За последний месяц совершено около 30 вылетов, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Наблюдается всплеск военно-морской деятельности сил НАТО в Черном и Балтийском морях. В этом году 26 боевых кораблей нечерноморских государств альянса - Великобритании, Греции, Испании, Италии и США - совершили 29 заходов в Черное море. В прошлом году таких заходов было 23. При этом действия кораблей НАТО зачастую носят провокационный характер», - отметил начальник Генштаба.

Российские военные внимательно отслеживают все перемещения - любые попытки нарушения границы будут пресекаться. При этом Герасимов заявил, что инициативы РФ об отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия - НАТО, а также направленные на повышение предсказуемости действий и снижение опасной военной деятельности по-прежнему сохраняют актуальность.

Начальник Генштаба заявил, что Минобороны России подтверждает готовность к обсуждению проблем европейской и глобальной безопасности в целях создания необходимых условий для выработки конкретных мер по деэскалации напряженности и повышения уровня взаимного доверия.

Также Герасимов заявил, что в готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил. Он также сообщил, что развитие российских ядерных сил ведется в строгом соответствии с международными обязательствами, определенными Договором СНВ-3.

Материал подготовили: Сергей Александров, Алексей Курильченко

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